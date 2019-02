மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கு கல்விச்சீர் கொண்டு வந்த பெற்றோர்களை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்ற மாணவிகள் + "||" + Aryady students who are educated at the school are welcome students

