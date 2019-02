மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி அருகே சாலை போடும் பணி தாமதம் பக்தர்கள், பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Roadside work near Karambukkudi is delayed by devotees and civilians

கறம்பக்குடி அருகே சாலை போடும் பணி தாமதம் பக்தர்கள், பொதுமக்கள் அவதி