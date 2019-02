மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் சாதித்த மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தகவல் + "||" + Scholarships for students who have achieved national level matches

தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் சாதித்த மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தகவல்