மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்–2 பொதுத்தேர்வில் புதிய மாதிரி வினாத்தாள் வடிவமைப்பில் தேர்வு நடத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படும் பழைய முறையை பின்பற்ற கோரிக்கை + "||" + The -2 plus exam A new sample questionnaire will be affected by the choice of design Request to follow the old method

பிளஸ்–2 பொதுத்தேர்வில் புதிய மாதிரி வினாத்தாள் வடிவமைப்பில் தேர்வு நடத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படும் பழைய முறையை பின்பற்ற கோரிக்கை