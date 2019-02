மாவட்ட செய்திகள்

வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் அடங்கும் கிராமங்கள் கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Villages that belong to the Vaththirayiruppu Taluk Collector's notice

வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் அடங்கும் கிராமங்கள் கலெக்டர் அறிவிப்பு