மாவட்ட செய்திகள்

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட அரசு பள்ளிக்கு ரூ.2 லட்சம் சீர்வரிசை பொருட்கள் கிராம மக்கள் வழங்கினர் + "||" + The rural population of Rs 2 lakh was provided to the storm victims school

புயலால் பாதிக்கப்பட்ட அரசு பள்ளிக்கு ரூ.2 லட்சம் சீர்வரிசை பொருட்கள் கிராம மக்கள் வழங்கினர்