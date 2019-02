மாவட்ட செய்திகள்

படைப்புழு தாக்குதலில் 54,894 எக்டேர் மக்காச்சோளப் பயிர் பாதிப்பு விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Corn Crop damage In the crowd meeting the farmers Collector information

படைப்புழு தாக்குதலில் 54,894 எக்டேர் மக்காச்சோளப் பயிர் பாதிப்பு விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்