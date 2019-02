மாவட்ட செய்திகள்

கிருமாம்பாக்கம் ஏரியை சுற்றுலா தலமாக மாற்றும் திட்டம் அமைச்சர் கந்தசாமி, பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Change the lake to a tourist destination Minister Kanthasamy started the work

கிருமாம்பாக்கம் ஏரியை சுற்றுலா தலமாக மாற்றும் திட்டம் அமைச்சர் கந்தசாமி, பணிகளை தொடங்கி வைத்தார்