மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை வளாகத்தில் கைதிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் பங்க் காணொலி காட்சி மூலம் முதல்-அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Petrol punk Through the visual display The Chief Minister-Inaugurated

பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை வளாகத்தில் கைதிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் பங்க் காணொலி காட்சி மூலம் முதல்-அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்