மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.6 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்க கணக்கெடுப்பு பணி: விடுபட்ட விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்க சிறப்பு முகாம் 3 நாட்கள் நடக்கிறது + "||" + Survey work to provide Rs.6,000 / - Special camp for 3 days to apply for missing farmers

ரூ.6 ஆயிரம் நிதியுதவி வழங்க கணக்கெடுப்பு பணி: விடுபட்ட விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்க சிறப்பு முகாம் 3 நாட்கள் நடக்கிறது