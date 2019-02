மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்துவதை தடுக்கக்கோரி25 கிராம மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லைதேர்தலை புறக்கணிக்க போவதாக அறிவிப்பு + "||" + To prevent the use of the sloppy web 25 fishermen did not go fishing Announcement to boycott the election

சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்துவதை தடுக்கக்கோரி25 கிராம மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லைதேர்தலை புறக்கணிக்க போவதாக அறிவிப்பு