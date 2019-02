மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவமனைகளில் 1,400 புதிய டாக்டர்கள் மார்ச் 4–ந் தேதி நியமனம் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Across Tamilnadu 1,400 new doctors appointed in government hospitals on March 4 Information Minister vijayapaskar

