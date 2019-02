மாவட்ட செய்திகள்

மருதூர் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் சிறப்பு நிதி ரூ.2 ஆயிரம் பெறுவதற்கு மனு கொடுக்க குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + The people who have been requested to get a special fund of Rs.2,000 in the Marutur Poonjar office

