மாவட்ட செய்திகள்

என்.ஆர்.காங்கிரஸ், அ.தி.மு.க. கூட்டணி அமைந்ததால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேர்தலில் நிற்க துணிவு இல்லை அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + NR congress, AIADMK Coalition The Congress party does not have the courage to stand in the election

என்.ஆர்.காங்கிரஸ், அ.தி.மு.க. கூட்டணி அமைந்ததால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேர்தலில் நிற்க துணிவு இல்லை அன்பழகன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி