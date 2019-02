மாவட்ட செய்திகள்

இந்த ஆண்டு 5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு இல்லை என்ற அறிவிப்பால் ஆசிரியர்கள் விரக்தி + "||" + The teachers are frustrated by the announcement that there is no general exam for the 5th and 8th classes this year

இந்த ஆண்டு 5, 8-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு இல்லை என்ற அறிவிப்பால் ஆசிரியர்கள் விரக்தி