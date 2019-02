மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசியில், 28-ந்தேதி நடைபெறும் அத்திக்கடவு-அவினாசி திட்ட அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு இடம் தேர்வு: சபாநாயகர், அமைச்சர் பார்வையிட்டனர் + "||" + In Avinashi, the venue of the Athakadu-Avinashi project will be held on 28th: Speaker and Minister visited

அவினாசியில், 28-ந்தேதி நடைபெறும் அத்திக்கடவு-அவினாசி திட்ட அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு இடம் தேர்வு: சபாநாயகர், அமைச்சர் பார்வையிட்டனர்