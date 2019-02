மாவட்ட செய்திகள்

பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மன் நிதி திட்டத்தில் 350 விவசாயிகளுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் பெறுவதற்கான உத்தரவு கலெக்டர் கே.எஸ்.பழனிசாமி வழங்கினார் + "||" + Prime Minister Kisan Samman in the financial plan The order to get Rs.2,000 for 350 farmers

