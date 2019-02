மாவட்ட செய்திகள்

தீர்த்தமலைதீர்த்தகிரீஸ்வரர் கோவில் மாசி மக தேரோட்டம்ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Tirttamalai The deity of the temple Numerous devotees worship the Sami

தீர்த்தமலைதீர்த்தகிரீஸ்வரர் கோவில் மாசி மக தேரோட்டம்ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்