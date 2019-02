மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு நிதி ரூ.2 ஆயிரம் பெறுவதற்கான விண்ணப்பத்தில் வீட்டு ரசீது இணைக்க கூறியதை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் + "||" + Workers protest against denouncing the home receipt in the application for obtaining a special fund Rs.2000

