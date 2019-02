மாவட்ட செய்திகள்

இறந்தவர் நிலம் போலி ஆவணம் மூலம் விற்ற வழக்கு; மேலும் ஒருவர் கைது + "||" + The case of the deceased land was sold through a duplicate document One more arrested

இறந்தவர் நிலம் போலி ஆவணம் மூலம் விற்ற வழக்கு; மேலும் ஒருவர் கைது