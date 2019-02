மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்காயம்ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு ரூ.2½ கோடியில் புதிய கட்டிடம்பணிகளை அமைச்சர் நிலோபர்கபில் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Alangayam A new building of Rs.2½ crore for the Panchayat Union Minister Naboparguil initiated the work

ஆலங்காயம்ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு ரூ.2½ கோடியில் புதிய கட்டிடம்பணிகளை அமைச்சர் நிலோபர்கபில் தொடங்கி வைத்தார்