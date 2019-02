மாவட்ட செய்திகள்

கோவை கோட்ட வனப்பகுதியில், காட்டுத்தீ பரவுவதை தடுக்க 40 கி.மீ. தூரத்துக்கு தீத்தடுப்பு கோடுகள் + "||" + In the forest of Coimbatore, 40 km to prevent wildfire spread Firing stripes for distance

கோவை கோட்ட வனப்பகுதியில், காட்டுத்தீ பரவுவதை தடுக்க 40 கி.மீ. தூரத்துக்கு தீத்தடுப்பு கோடுகள்