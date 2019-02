மாவட்ட செய்திகள்

ஏழைகளுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டம்: டோக்கன் முடிந்ததாக கூறியதால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + To the poor people give Rs 2,000 project: Public tops the road because the token was completed

ஏழைகளுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டம்: டோக்கன் முடிந்ததாக கூறியதால் பொதுமக்கள் சாலை மறியல்