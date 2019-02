மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன் பேரறிவாளன் உள்பட 7 பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் அற்புதம்மாள் வேண்டுகோள் + "||" + Before the parliamentary election need to release 7 people including the perarivalan

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன் பேரறிவாளன் உள்பட 7 பேரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் அற்புதம்மாள் வேண்டுகோள்