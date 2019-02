மாவட்ட செய்திகள்

பாணாவரம் அருகேஊராட்சி செயலாளர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலைஉடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் மறியல் + "||" + Near Panamavaram The murder of the Panchayat Secretary has committed suicide Strangers refuse to buy the body

பாணாவரம் அருகேஊராட்சி செயலாளர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலைஉடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் மறியல்