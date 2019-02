மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும்: முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் + "||" + All workers from poor families will be given Rs.2,000: Cheif Minister Edappadi Palanisamy Information

ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும்: முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல்