பட்ஜெட்

பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டு கவர்னர் உரை ரூ.4,284 கோடிக்கு துணை மானிய கோரிக்கை தாக்கல் + "||" + Budget Session Started List the achievements of the state Governor text Rs 4284 crore Filing request for supplementary grants

பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டு கவர்னர் உரை ரூ.4,284 கோடிக்கு துணை மானிய கோரிக்கை தாக்கல்