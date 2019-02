மாவட்ட செய்திகள்

மகாபாரதத்தில் அர்ஜூனனைபோல யூகத்தை உடைத்து தேர்தலில் வெற்றிக்கனியை பெறுவோம் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + Like Arjuna in the Mahabharata Break the guess and win the election

மகாபாரதத்தில் அர்ஜூனனைபோல யூகத்தை உடைத்து தேர்தலில் வெற்றிக்கனியை பெறுவோம் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி