மாவட்ட செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் இந்திய விமானப்படை குண்டு வீச்சு மத்திய படை வீரர்களுக்கான குடியிருப்பு திறப்பு விழா திடீர் ரத்து + "||" + Indian Air Force bombings in Pakistan For the Central Forces Residence opening ceremony canceled

பாகிஸ்தானில் இந்திய விமானப்படை குண்டு வீச்சு மத்திய படை வீரர்களுக்கான குடியிருப்பு திறப்பு விழா திடீர் ரத்து