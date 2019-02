மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில், டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி பொதுமக்கள் மீண்டும் போராட்டம் + "||" + At Thiruvannamalai, the people resume the fight to remove the Tasmag shop

திருவண்ணாமலையில், டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக்கோரி பொதுமக்கள் மீண்டும் போராட்டம்