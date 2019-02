மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்–2 பொதுத்தேர்வு நாளை தொடக்கம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 45 ஆயிரம் பேர் தேர்வு எழுதுகிறார்கள் + "||" + Plus-2 public session starting tomorrow In Tiruvallur district, 45 thousand people are writing the exam

