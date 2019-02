மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலை வனப்பகுதியில் வறட்சி, கிளன்மார்கன், காமராஜ் சாகர் அணைகளில் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + Drought in the Mudumalai Forest, Water opening in Glamorgan, Kamaraj Sagar dams

முதுமலை வனப்பகுதியில் வறட்சி, கிளன்மார்கன், காமராஜ் சாகர் அணைகளில் தண்ணீர் திறப்பு