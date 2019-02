மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களைபாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டு்ம்மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + Cauvery delta districts To be declared as a protected agricultural zone Emphasis on the meeting of the Humanitarian Democrats

காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களைபாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டு்ம்மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்