மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில், கர்நாடக மக்கள் காங்கிரஸ்-ஜனதா தளம்(எஸ்) கூட்டணியை ஆதரித்தால் தேசிய அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படும் தேவேகவுடா கணிப்பு + "||" + Parliamentary elections People of Karnataka If the Congress Janata Dal S supports the coalition Cause a change in national politics Deve Gowda Prediction

நாடாளுமன்ற தேர்தலில், கர்நாடக மக்கள் காங்கிரஸ்-ஜனதா தளம்(எஸ்) கூட்டணியை ஆதரித்தால் தேசிய அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படும் தேவேகவுடா கணிப்பு