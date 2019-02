மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில்ரூ.4.56 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள்அமைச்சர்கள் தங்கமணி, சரோஜா வழங்கினர் + "||" + In Namakkal Rs 4.56 crores welfare assistance Ministers were given Thngamani and saroja

நாமக்கல்லில்ரூ.4.56 கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள்அமைச்சர்கள் தங்கமணி, சரோஜா வழங்கினர்