மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி இந்தியாவிலேயே சிறந்ததாக உருவாக்கப்படும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேச்சு + "||" + Pudukkottai Government Medical College The best of India will be created Minister Vijayabhaskar Speech

புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி இந்தியாவிலேயே சிறந்ததாக உருவாக்கப்படும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேச்சு