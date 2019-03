மாவட்ட செய்திகள்

‘மருத்துவ துறையில் தமிழகம் சாதனை படைத்து வருகிறது’ செந்தில்நாதன் எம்.பி. பேச்சு + "||" + 'Tamil Nadu is making record in the field of medicine' Senthilnathan MP Speech

‘மருத்துவ துறையில் தமிழகம் சாதனை படைத்து வருகிறது’ செந்தில்நாதன் எம்.பி. பேச்சு