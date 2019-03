மாவட்ட செய்திகள்

குமரிக்கு இன்று வரும்முதல்-அமைச்சர், துணை முதல்- அமைச்சரை வரவேற்க திரண்டு வாருங்கள்அ.தி.மு.க. தொண்டர்களுக்கு தளவாய்சுந்தரம் அழைப்பு + "||" + Coming to Kumari today First-Minister, Deputy Chief Minister- Come to welcome the Minister Digg Call for volunteers for volunteers

