மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 தேர்வு தொடங்கியது மாவட்டம் முழுவதும் 21,080 பேர் எழுதினர் + "||" + Plus-2 exam started in the district with 21,080 people writing

