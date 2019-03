மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு தொடங்கியது, மாவட்டத்தில் 30 ஆயிரத்து 630 பேர் எழுதினர் + "||" + The Plus 2 public examination began and 30 thousand 630 people wrote in the district

பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வு தொடங்கியது, மாவட்டத்தில் 30 ஆயிரத்து 630 பேர் எழுதினர்