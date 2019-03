மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் தீ தடுப்பு கோடுகள் அமைத்து காடுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு + "||" + In order to protect the forests from fire prevention lines in Tamil Nadu,

