மாவட்ட செய்திகள்

படித்த இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில்ராசிபுரத்தில் அரசு தேர்வுக்கான பயிற்சி மையம் தொடங்கப்படும்அமைச்சர் சரோஜா பேச்சு + "||" + Educated teenagers benefit from Training Center for Government Examination will be started at Raichipuram Minister Saroja speech

படித்த இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில்ராசிபுரத்தில் அரசு தேர்வுக்கான பயிற்சி மையம் தொடங்கப்படும்அமைச்சர் சரோஜா பேச்சு