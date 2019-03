மாவட்ட செய்திகள்

கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு தீவனங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் பேட்டி + "||" + The Minister of Education interviewed notwithstanding the shortage of fodder in the summer season

கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு தீவனங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் பேட்டி