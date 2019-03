மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 10-ந் தேதி நடக்கிறது: 1,200 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + On the coming 10th: Polio drops camp at 1,200 centers - Collector Sandeep Nanduri Information

வருகிற 10-ந் தேதி நடக்கிறது: 1,200 மையங்களில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல்