மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூரில் ‘பார்’ வாசலில் பயங்கரம்; கண்ணில் மிளகாய் பொடி தூவி வாலிபரை வாளால் வெட்டினர் அண்ணன்- தம்பிகளுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Sprinkle the chili powder in the eye brothers Cut the young man

சாத்தூரில் ‘பார்’ வாசலில் பயங்கரம்; கண்ணில் மிளகாய் பொடி தூவி வாலிபரை வாளால் வெட்டினர் அண்ணன்- தம்பிகளுக்கு வலைவீச்சு