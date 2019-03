மாவட்ட செய்திகள்

1,884 பேர் தேர்வு அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் டாக்டர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் + "||" + 1,884 people will be selected in the government hospitals

