மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை அருகே வாடகை முன்பணம் தராததால் வங்கி கட்டிடத்துக்கு பூட்டு போட்ட உரிமையாளர் வாடிக்கையாளர்கள் அவதி + "||" + Due to a rental advance Locked owner of the bank building

மானாமதுரை அருகே வாடகை முன்பணம் தராததால் வங்கி கட்டிடத்துக்கு பூட்டு போட்ட உரிமையாளர் வாடிக்கையாளர்கள் அவதி