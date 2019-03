மாவட்ட செய்திகள்

அபிஷேகப்பாக்கத்தில் மின் இணைப்பை துண்டிக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம் + "||" + Oppose villagers to disconnect the power line The siege of the authorities

அபிஷேகப்பாக்கத்தில் மின் இணைப்பை துண்டிக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம்