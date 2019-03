மாவட்ட செய்திகள்

புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி தஞ்சையில் முத்தரையர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Thousands protest demonstration in Thanjavur insisted to provide relief for storm victims

புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி தஞ்சையில் முத்தரையர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்