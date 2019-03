மாவட்ட செய்திகள்

வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்ததை கண்டித்து ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் + "||" + The Rural Development Officers' sit-in protest against the transfer of the regional development officials

வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்ததை கண்டித்து ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்